MAGAZİN

Pınar Altuğ'ı çileden çıkaran yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dra yapılan bir yoruma çıldırdı

Pınar Altuğ'ı çileden çıkaran yorum!

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, köpeğinin fotoğrafını Instagram hesabından 'Lokumum' notuyla paylaştı.

Çok sayıda beğeni alan bu paylaşımın altına yapılan bir yorum, deyim yerindeyse güzel oyuncuyu çıldırttı.

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"BU SAMİMİYET NEREDEN GELİYOR"

Pınar Altuğ, "Bir köpeğe bir tomar para verirler bir yetimi doyurmazlar. Sizin ünlünüzü de ünsüzünüze de lanet olsun bee" notunu yazan takipçisine "Pardon bu samimiyet nereden geliyor? Hadi hadsizsiniz onu anladık da" yazarak sert bir cevap verdi.

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