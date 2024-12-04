Pınar Altuğ kameralar önünde eşini azarladı! Yağmur Atacan'ın yüzü düştü! Tepki gelince nedenini açıkladı...

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürese de eşiyle etkinliklerde boy gösteriyor. Son olarak GQ Men of the Year ödül töreninde görülen ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla gündem oldu.

EŞİNİ AZARLADIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI!

Yağmur Atacan'la birlikte etkinlikte kameralar karşısına geçen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımda eşini azarladığı videoyu da yayınladı. Yağmur Atacan eşinin sert tavrını görünce bozuldu.

Bir takipçisinin "Adamcağızı çocuk gibi neden azarlıyorsunuz?" yorumu yaptı. Pınar Altuğ da "Kapıdan girerken kuyruğuma bastı" yanıtını verdi. Altuğ'un eşini azarlaması da tepki çekti.