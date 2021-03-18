Pınar Altuğ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte oynadığı dizi ve filmler

İlk Aşkım, Aile Reisi, Davetsiz Misafir, Deli Dolu gibi önemli yapımlarda ismini duyuran Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisi ile Türk halkının sevilen oyuncuları arasına girmeyi başarmıştı. Pınar Altuğ kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi...

PINAR ALTUĞ KİMDİR? 2 Eylül 1974 doğumlu olan Pınar Altuğ, liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"nde bitirmiştir. 1994 senesinde ise Miss Turkey seçilmiştir.

Çocuklar Duymasın isimli diziyle tanınan ve Türk halkının sevdiği bir isim haline gelen Altuğ, mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başlamıştır. 17 yaşındayken babasını kaybetmiştir.

Liseden mezun olduktan sonra ise İstanbul’da İşletme bölümünü okumuştur. 21 yaşındayken ise ”Miss Turkey” isimli yarışmada birinci olmuş ve adını duyurmaya başlamıştır.

Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan Pınar Altuğ'un sunuculuk kariyeri 1995 senesinde magazin programları sunmasıyla başlamıştır. Asıl çıkışını ise 2002 senesinde yayınlanan ”Çocuklar Duymasın” isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yapmıştır.

Dizi Türkiye’de izlenme rekorları kırmşıtır. 2005 senesine kadar da yayınlanmaya devam etmiştir.

PINAR ALTUĞ EŞİ KİMDİR? Meltem karakteriyle şöhreti yakalayan Pınar Altuğ, büyük firmaların reklam yüzü de olmuştur. 2008 senesinde Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ'un yaptığı bu evlilik yaş farkı sebebiyle uzun süre konuşulmuştu.

PINAR ALTUĞ EVLİLİKLERİ İlk evliliğini Umut Elçioğlu ile yaparak 2000 senesinde evlenmiştir. 25 Eylül 2005 tarihinde ise boşanmıştır.

2. evliliği ise Yağmur Atacan ile yapmış ve 2008 senesinde evlenmiştir. 27 Ocak 2009 doğumlu Su Atacan adında bir kız çocukları vardır.

PINAR ALTUĞ ROL ALDIĞI DİZİLER Çocuklar Ne Olacak, Davetsiz Misafir, Deli Dolu, İlk Aşkım, Aile Reisi, Çocuklar Duymasın, Kurt Kapanı, Reyting Hamdi, Omuz Omuza dizilerinde rol almıştır.

Ayrıca 2008 senesinde Asteriks Olimpiyatlar filminde İrena karakterinin seslendirmesini yapmıştır.