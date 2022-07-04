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  4. Pınar Altuğ kışın karavan yazın tekne tatili yapıyor! Pahalılık yanıtı

Pınar Altuğ kışın karavan yazın tekne tatili yapıyor! Pahalılık yanıtı

04.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ailecek doğaya çok aşığız" diyen Pınar Altuğ kışın karavan yazın tekne tatili yapıyor. Önceki gün 13 yaşındaki kızı Su Atacan ile Bebek'te görüntülenen Altuğ, Bodrum'daki pahalılığın kendilerini etkilemediğini belirtti. Oyuncu ve ailesi teknede zaman geçirdiği için artan fiyatlara pek maruz kalmıyor.

Pınar Altuğ kışın karavan yazın tekne tatili yapıyor! Pahalılık yanıtı

Pınar Altuğ, 13 yaşındaki kızı Su ve Yağmur Atacan ile dondurma keyfi yaparken görüntülendi. Yazın teknede kışın ise karavanda tatil yapan oyuncu tatilde proje gelirse ne yapacağı sorulunca "Projenin aslında öyle bir zamanı yok. Sezonlar artık eylül ve ocak diye ayrılmıyor. Her an yeni işler gelebiliyor. Güzel bir proje olursa nerede olduğumun bir önemi yok" yanıtını verdi.

"RESTORAN FİYATLARINI BİLMİYORUM"

Pınar Altuğ Bodrum'da dudak uçuklatan fiyatlara dair soruya da "Ben karaya inmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bizi etkileyen şeyler var ama restoran fiyatlarını bilmiyorum" sözleri yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz ay "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programına konuk olan Altuğ açıklamasında "Ailecek doğaya çok aşığız. Halihazırda da İstanbul’da şehir dışında bir köye yakın yaşıyoruz. Mesleğim sebebiyle her gün şehre gidip geliyorum. İşimi yaptığım süre dışında şehirden uzaklaşarak, doğaya kaçmak bana ve aileme çok iyi geliyor. Yazları da denizde yaşıyoruz" demişti.

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