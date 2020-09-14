Pınar Altuğ kızıyla ilgili yapılan yoruma kızdı! 'Benzeyene kadar deneyecek miyiz?'

Sosyal medya hesabından gündelik hayatını ve ailesini sık sık paylaşan Pınar Altuğ gelen çirkin yorumlara da yanıt vermeyi ihmal etmiyor. Pınar Altuğ sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını ve şimdiki halini paylaştı. Bu fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. Fotoğrafına "9-46 Ama hep kedili. Toplu cevap: hayır aynı kedi değil, malum 37 sene yaşayan kedi henüz yok" notunu düştü.

Ünlü oyuncu, kızının kendisine benzemediğini ve bir çocuk daha düşünüp düşünmediğini soran takipçisine yanıt verdi.

Altuğ'un bu paylaşımına, bir takipçisinden, "Kızınız Su hiç size benzemiyor. İkinci evlat hiç düşündünüz mü?" sorusu geldi.

Güzel oyuncu, takipçisinin sorusuna, "Bana benzeyen olsun diye mi? Ya benzemezse?" şeklinde yanıt verdi."Ya benzerse?" yanıtını alan Altuğ ise, "Benzeyene kadar deneyecek miyiz? Biz bir taneyle çok mutluyuz, sevdiğim adama benziyor daha ne isterim" yorumunu yaptı.

Paylaşımlarına yapılan yorumlara verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, son olarak eşiyle paylaştığı kareye "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" yorumunu yazan sosyal medya kullanıcısına; "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" yanıtını vermişti.



