Pınar Altuğ olay yaratan fotoğrafın sırrını açıkladı!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile gündeme gelen Pınar Altuğ, bu gürüntüsüyle herkesi şoke etmişti. Birçok kişinin tanımakta zorlandığı Altuğ, hayranları tarafından Hadise’ye benzetilmişti. Pınar Altuğ, herkesin konuştuğu o fotoğrafın sırrını açıkladı.