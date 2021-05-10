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Pınar Altuğ olay yaratan fotoğrafın sırrını açıkladı!

10.05.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisiyle efsaneleşen Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile olay olmuştu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta oldukça farklı gözüken Pınar Altuğ’u hayranları tanımakta oldukça zorlanmıştı. Birçok insanı şoke eden fotoğrafın ardından ise Pınar Altuğ, fotoğraf ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile gündeme gelen Pınar Altuğ, bu gürüntüsüyle herkesi şoke etmişti. Birçok kişinin tanımakta zorlandığı Altuğ, hayranları tarafından Hadise’ye benzetilmişti. Pınar Altuğ, herkesin konuştuğu o fotoğrafın sırrını açıkladı.

"İyi makyaj ve photoshop candır"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış bu hali Hadise'ye benzetilmişti.
Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar.
Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi.
46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Pınar Altuğ Instagram
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NENEM DE HANGİ KILIFA GİRECEĞİNİ ŞAŞIRDI. YAHU OLMUYOR İŞTE OLMUYOR. ELİNDEKİ KUMAŞIN CİNSİ BELLİ. YAŞLANDIN ARTIK NENEM KABUL ET DE ISLAH-I NEFS EYLE. NAMAZ KIL, KUR'AN OKU, ARTIK BİR AYAĞIN ÇUKURDA SAYILIR. İBADET ET Kİ HUZUR BULASIN. BİR YERLERİNİ GERDİRE GERDİRE BAK NE HALE GELDİN MİLLETİN DİLİNE DÜŞTÜN. UNUTMA ÖLÜM VAR, TENEŞİR VAR, KABİRDE AZAP VAR, HESAP VAR... GEL MEVLAYA MEVLAYA, BU VAR YARIN YOKUZ SEN DE SIĞIN MEVLAYA... NE KADAR GÜNAHKAR OLURSAN OL. RABBİNE YÖNEL. UMULUR Kİ AFFEDİLİRSİN... BİZDEN UYARMASI. ÖLÜM GELMEDEN KENDİNE GEL. RABBİM SENİ BİLE AFFEDER......

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