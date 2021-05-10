Pınar Altuğ olay yaratan fotoğrafın sırrını açıkladı!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile gündeme gelen Pınar Altuğ, bu gürüntüsüyle herkesi şoke etmişti. Birçok kişinin tanımakta zorlandığı Altuğ, hayranları tarafından Hadise’ye benzetilmişti. Pınar Altuğ, herkesin konuştuğu o fotoğrafın sırrını açıkladı.
"İyi makyaj ve photoshop candır"
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış bu hali Hadise'ye benzetilmişti.
Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar.
Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi.
46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.
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