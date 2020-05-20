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  4. Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum! 'Anne bunlar sapık mı?'

Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum! 'Anne bunlar sapık mı?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 15:12 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündeme gelen Altuğ, bu kez eşinin 37. yaşını dans ettikleri bir video ile kutladı. Altuğ bir takipçisinin, "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" ifadelerine kayıtsız kalamadı.

Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden de Su adında bir kızları dünyaya geldi.

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündeme gelen Altuğ, bu kez eşinin 37. yaşını, yaptığı paylaşımla kutladı. Eşi Yağmur Atacan ile eğlendikleri anları sosyal medya hesabından yayınlayan Altuğ, paylaşımına "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Pınar Altuğ'dan eşine danslı kutlamaPınar Altuğ'dan eşine danslı kutlama

"ANNE BUNLAR SAPIK MI DİYOR?"

Bir takipçisi Altuğ'un paylaşımının altına "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" yorumunu yazdı. Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi:

"Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun."

Altuğ geçtiğimiz günlerde, "Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar... Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlara uzanacak dili koparırım." demişti.

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