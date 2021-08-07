Pınar Altuğ: Ülkem yanarken bir de bunlar...

Afganistan’daki savaştan ve Taliban’dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye sınırdan girmesi son günlerde gündemde. Yangınlarla birlikte Türkiye gündemini meşgul eden bu konuda ünlü isimler de çeşitli açıklamalar yapıyor.

Murat Boz'un çok konuşulan paylaşımının ardından, aynı görüntülere bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi.

Altuğ yaptığı paylaşıma, "Bu bambaşka bir konu! Dünyanın hiçbir yerinde bir baba evlatlarını, ailesini bırakıp savaştan kaçmaz. Savaştan ilk kurtarılacak olan kadınlar ve çocuklardır! Ülkem yanarken bir de bunlar!" notunu düştü.



