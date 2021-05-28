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  4. Pınar Altuğ'un mini etekli pozu beğeni yağmuruna tutulmuştu! Sporsuz olmuyor diyerek paylaştı

Pınar Altuğ'un mini etekli pozu beğeni yağmuruna tutulmuştu! Sporsuz olmuyor diyerek paylaştı

28.05.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

46 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu mini etekli pozu sevenlerinden çok sayıda övgü ve beğeni almıştı. Altuğ, aynı fotoğrafı yine hikayesine ekledi ve çok konuşulan pozla ilgili olarak yeni bir yorum yaptı.

İşte Pınar Altuğ'un minili pozu ve son paylaşımı...

PINAR ALTUĞ'DAN 'SPOR' PAYLAŞIMI!

İlk sezonu 2002 senesinde yayına giren ve ülke çapında oldukça sevilen Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırmış olduğu Meltem karakteriyle bir neslin en sevdiği kadın oyunculardan olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu mini şortlu pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.
Oyuncu Altuğ, hem sosyal medyada hem de basında çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili bugün tekrardan yeni bir paylaşımda bulundu.

ÖVGÜ ALINCA SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI!

ÖVGÜ ALINCA SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI!
Başarılı oyuncu Pınar Altuğ'un fit ve düzgün fiziğine övgüler yağmaya devam edince, güzel oyuncu bu defa spor yaptığı anların görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

"SPORSUZ OLMUYOR"

"SPORSUZ OLMUYOR"
Altuğ gündem haline gelen pozunu yeniden paylaştı ve "Sporsuz olmuyor" şeklinde not düştü.

FİT GÖRÜNTÜ İÇİN DÜZENLİ BİR PROGRAM UYGULUYOR!

FİT GÖRÜNTÜ İÇİN DÜZENLİ BİR PROGRAM UYGULUYOR!
46 yaşında olan oyuncunun spor yaparken çekilmiş olan görüntülerdeki fit görüntüsü sosyal medya üzerinde dikkat çekerken, Altuğ'un spor ve fit yaşam konusunda uzun bir süredir düzenli bir program uyguladığı öğrenildi.
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Pınar Altuğ
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