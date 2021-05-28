Pınar Altuğ'un mini etekli pozu beğeni yağmuruna tutulmuştu! Sporsuz olmuyor diyerek paylaştı

İşte Pınar Altuğ'un minili pozu ve son paylaşımı...

PINAR ALTUĞ'DAN 'SPOR' PAYLAŞIMI!

İlk sezonu 2002 senesinde yayına giren ve ülke çapında oldukça sevilen Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırmış olduğu Meltem karakteriyle bir neslin en sevdiği kadın oyunculardan olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu mini şortlu pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.

Oyuncu Altuğ, hem sosyal medyada hem de basında çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili bugün tekrardan yeni bir paylaşımda bulundu.

ÖVGÜ ALINCA SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI! Başarılı oyuncu Pınar Altuğ'un fit ve düzgün fiziğine övgüler yağmaya devam edince, güzel oyuncu bu defa spor yaptığı anların görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

"SPORSUZ OLMUYOR" Altuğ gündem haline gelen pozunu yeniden paylaştı ve "Sporsuz olmuyor" şeklinde not düştü.