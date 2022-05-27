Pınar Altuğ'un özel plakalı lüks aracı dikkat çekti! İşte fiyatı

Takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranda olmayan Altuğ'un lüks aracı dikkatlerden kaçmadı.

Pınar Altuğ'un 2.5 milyon lira değerindeki elektrikli yeni aracına bir bakan bir daha baktı. Sabah'in haberine göre; ünlü oyuncu, aracı için kendisinin, eşinin ve kızının baş harflerinden oluşan özel bir plaka aldı.

Pınar Altuğ'a Safiye Soyman'ın "Bana çaktırmadan eşim beni aldatabilir'' açıklaması soruldu. Altuğ bu polemiğe dair çok yorum yapmadı ve "Safiye Hanım öyle uygun gördüyse bana bir şey demek düşmez" cevabını verdi.

47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Pınar Altuğ'un spor taytı ile amuda kalktığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

