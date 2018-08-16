MAGAZİN

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Aralarındaki 9 yıllık yaş farkı nedeniyle sürekli olarak magazin sayfalarına konu olan Pınar ve Yağmur Atacan çifti mutluluklarını yeni bir yıla taşımanın heyecanını paylaştı. Altuğ'un paylaşımına gelen yorum ise ünlü oyuncuyu kızdırdı

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi ve kızı Su ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Son derece mutlu bir aile tablosunu sevenleriyle paylaşan Altuğ bu mutlu kare üzerinden evlilik yıldönümünü de kutladı.

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İşte Pınar Altuğu’un o anlamlı satırları: “Hani bana 11 sene önce bugün ‘benimle evlenir misin?’ demiştin ya, evet her zaman evet, sonsuza kadar evet! Seni cok seviyorum”

GELEN YORUM KIZDIRDI

Zaman zaman eşiyle arasındaki yaş farkı sebebiyle çirkin yorumlar alan Pınar Altuğ gelen bir yoruma daha sessiz kalmadı. Altuğ'un bir fotoğrafına "Annesi gibisin ama yaş farkı bariz" yorumu yapılınca ünlü oyuncu çok sinirlendi.

İşte Pınar Altuğ'un yanıtı:

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
YAŞ FARKINA RAĞMEN BİRBİRİNİ SEVEREK EVLENMİŞLER. MİLLET E NE BUNDAN. AYRILIKLARI HOŞUNUZA MI GİDECEK. YADA SİZ Mİ BERABER OLMAK İSTİYORSUNUZ. AYIP YAHU.
sanane bro alan menun satan memnun kaldıki o onların özel hayatları kararları ve mutlular ya bu bizim millet nekadar boş mualefet
Beyni olmayan biri özgür fikrini söylemiş!!!!!
bu kadın eşi ile mutlu neden olumsuz yorum yapılıyor galiba mutlulukları zoruna gidiyor bazılarının
Askerliğini yaptıysa sıkıntı yok.
kapat yoruma
aşkın yaşı yoktur! yağmur da on numara adama benziyor. çocuklarıda var. eleştiri ve hakaret arasında ince çizgi var. birinin eşine böyle konuşursan bu hakarettir.
O YORUMCU KADINDAN ANLAMIYOR
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