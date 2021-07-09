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Pınar Altuğ ve köpeği denizde! Pozlarına beğeni yağdı

09.07.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, tatil pozlarına devam ediyor. Altuğ köpeği Gazoz ile verdiği pozlarla beğeni topladı.

Pınar Altuğ ve köpeği denizde! Pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Bodrum'da başladığı tatiline Marmaris-Selimiye'de devam ediyor. Tekne ile mavi tura çıkan Altuğ, tatilde de egzersizlerini sürdürmeyi ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosu ile yoga yapan Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz vermişti.

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O pozuyla gündeme gelen Altuğ'dan yeni paylaşımlar geldi. Pınar Altuğ köpeği Gazoz ile denize girdi.

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Denizde köpeğiyle pozlar veren Pınar Altuğ'a hayranlarından beğeni yağdı.

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'30 MİLYON TL ÖDEDİ' İDDİASI

Altuğ'un 34 metre uzunluğundaki lüks teknesi için kesenin ağzını açtığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun özel istekleri doğrultusunda tasarlanan tekne için Altuğ'un, yaklaşık 30 milyon TL ödediği ifade edilmişti. Ancak Altuğ, teknesinin yakın bir arkadaşına ait olduğunu söylemişti.

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Pınar Altuğ
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