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  4. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kar tatilinde! Paylaşmaya doymadı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan kar tatilinde! Paylaşmaya doymadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Kocası Yağmur Atacan ile birlikte Fransa'da bir kayak merkezine giden Pınar Altuğ tatilden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ Atacan eşi Yağmur Atacan’la birlikte Fransa’da kar tatili yapıyor. Burada gittiği bir kayak merkezinden bol bol kar görüntüsü paylaşan oyuncu aynı zamanda eşiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda da bulunuyor.

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KARI KOCA KEDİ OLDULAR

Pınar Altuğ, çıktığı tatilden sadece kar manzarası değil aynı zamanda eğlenceli videolar da paylaşıyor.

Telefon uygulamaları (app) üzerinden kendisini ve eşini kedi yapan Pınar Altuğ o anların görüntülerini; “Kocamın applerle savaşı” notuyla paylaştı.

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