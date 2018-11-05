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Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ Sıla'ya destek amaçlı yaptığı paylaşımla eleştiri topladı! Altuğ kendisine gelen eleştirilere tek tek yanıt verdi! Altuğ takipçilerine verdiği ayarla yine olay oldu

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Şarkıcı Sıla’nın oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan dayak yediği iddialarının ardından sosyal medya bu konuyla ilgili yapılan paylaşımlarla dolup taştı. Özellikle pek çok ünlü kadın şiddet gören kadınların yanında olduklarını gerek paylaşımlarıyla gerekse yazdıklarıyla ortaya koydu.

Bu isimlerden biri de oyuncu Pınar Altuğ oldu. Yıllar önce kadına şiddetle ilgili olarak katıldığı bir sosyal sorumluluk kampanyasının fotoğrafını paylaşan Altuğ paylaşımının altına yapılan yorumlara tek tek yanıt verdi.

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Kendisini samimiyetsizlikle suçlayan takipçilerine Pınar Altuğ’un yanıtı son derece sert oldu. İşte Pınar Altuğ’un paylaşımıyla ilgili yapılan yorumlar ve onun cevapları…

*Kendi camianızdan birine yapılınca bu şiddet hemen ayaklanıyorsunuz. Birbirinize yalandan destek mesajları yayınlıyorsunuz. Gidecek hiçbir yeri olmayan fakir onlarca kadın çoluk çocuk istismara uğrarken öldürülürken niye bu kadar sesiniz çıkmıyor. Geçin bu ayakları, işiniz gücünüz reklam…”**

Pınar Altuğ: “Yukarıda gördüğünüz fotoğraf birkaç sene önce kadına şiddete destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya için çekilmiştir. Ben de size sormak isterim, siz çevrenizdeki kadınlar için ne yaptınız? Bana saldırmaktan boş kalan vaktinizde?”

*Ben şunu merak ediyorum, filmlerde her pisliği yapın, şiddet korku tecavüz taciz daha sonra da televizyonda, sosyal medyada şiddete tecavüze istismara karşıyız deyin! Sizin yaptığınız elma ağacının altında patates beklemek gibi bir şey… Siz artistler, şarkıcılar, topçular insanlara örnek olmalısınız ama nerede bu kabiliyet…”**

Pınar Altuğ: “Siz sanırım benim bugüne kadar içinde olduğum yapımlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilsiniz. Öncelikle elinizdeki internet imkanlarını araştırmak amaçlı kullanmanızı, sonrasında etrafa saldırmanızı tavsiye ederim. En azından komik duruma düşmezsiniz”

*Öldürülen kenar mahalledeki kadın kardeşlerimiz için sesiniz hiç çıkmadı! Ne oldu, biriniz iki tokat yeyince ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz?”**

Pınar Altuğ: “Bu fotoğraf çok uzun zaman önce kadına şiddete karşı çekilmiş bir fotoğraftır, kampanya için… Ama siz nasıl bakmak isterseniz öyle görürsünüz tabii. Ben de size sormak isterim, siz bugüne kadar ne yaptınız?”

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