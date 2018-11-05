Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Şarkıcı Sıla’nın oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan dayak yediği iddialarının ardından sosyal medya bu konuyla ilgili yapılan paylaşımlarla dolup taştı. Özellikle pek çok ünlü kadın şiddet gören kadınların yanında olduklarını gerek paylaşımlarıyla gerekse yazdıklarıyla ortaya koydu.

Bu isimlerden biri de oyuncu Pınar Altuğ oldu. Yıllar önce kadına şiddetle ilgili olarak katıldığı bir sosyal sorumluluk kampanyasının fotoğrafını paylaşan Altuğ paylaşımının altına yapılan yorumlara tek tek yanıt verdi.

Kendisini samimiyetsizlikle suçlayan takipçilerine Pınar Altuğ’un yanıtı son derece sert oldu. İşte Pınar Altuğ’un paylaşımıyla ilgili yapılan yorumlar ve onun cevapları…

*“Kendi camianızdan birine yapılınca bu şiddet hemen ayaklanıyorsunuz. Birbirinize yalandan destek mesajları yayınlıyorsunuz. Gidecek hiçbir yeri olmayan fakir onlarca kadın çoluk çocuk istismara uğrarken öldürülürken niye bu kadar sesiniz çıkmıyor. Geçin bu ayakları, işiniz gücünüz reklam…”**

Pınar Altuğ: “Yukarıda gördüğünüz fotoğraf birkaç sene önce kadına şiddete destek olmak amacıyla hazırlanan kampanya için çekilmiştir. Ben de size sormak isterim, siz çevrenizdeki kadınlar için ne yaptınız? Bana saldırmaktan boş kalan vaktinizde?”