Pınar Altuğ yemek programı yapacak!

Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Fox TV ile anlaştı. Altuğ, Ramazan boyunca program yaptığı Fox TV'de bu kez yemek programı sunacak.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, detayları köşesinden paylaştı. İşte Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından "Pınar Altuğ'dan yemek programı" başlıklı o bölüm:

Pınar Altuğ, Ramazan boyunca program yaptığı FOX’la yeniden anlaştı. Altuğ’un Ramazan’daki programının adı; ‘Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri’ydi.

Aldığı radikal kararla gündüz kuşağında bir dizi değişikliğe giden FOX’ta, Altuğ’un bu kez sunacağı yemek programının adı ‘Sizi Böyle Alalım’... Sunucunun projesi hafta içi her gün ekranda olacak.

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