Pınar Altuğ yine takipçisini azarladı! Olay cevap

Çocuklar Duymasın dizisiyle çok uzun yıllar televizyon ekranlarında olan Pınar Altuğ'un sosyal medyada da televizyonda olduğu gibi olmasını isteyen takipçileriyle başı belada. Sürekli olarak özel hayatına dair yaptığı paylaşımlara olumsuz yorumlar alan Altuğ, takipçilerine cevaplarını esirgemeden veriyor.

Son olarak da sosyal medya hesabı Instagram'dan bir takipçisi Pınar Altuğ'a ''Gençler sizi örnek alıyor, paylaşımlarınıza dikkat edin'' yorumunu yaparak Pınar Altuğ'u kızdırdı. Altuğ, takipçisinin bu mesajına kayıtsız kalamadı.