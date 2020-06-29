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Pınar Altuğ yine takipçisini azarladı! Olay cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 09:36 | Son Güncelleme

Instagram hesabından takipçilerine verdiği cevaplarla olay olan Pınar Altuğ, bu kez örnek olacak şekilde takipçisine cevap verdi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle çok uzun yıllar televizyon ekranlarında olan Pınar Altuğ'un sosyal medyada da televizyonda olduğu gibi olmasını isteyen takipçileriyle başı belada. Sürekli olarak özel hayatına dair yaptığı paylaşımlara olumsuz yorumlar alan Altuğ, takipçilerine cevaplarını esirgemeden veriyor.

Son olarak da sosyal medya hesabı Instagram'dan bir takipçisi Pınar Altuğ'a ''Gençler sizi örnek alıyor, paylaşımlarınıza dikkat edin'' yorumunu yaparak Pınar Altuğ'u kızdırdı. Altuğ, takipçisinin bu mesajına kayıtsız kalamadı.

Pınar Altuğ'dan olay cevap

Gençlere örnek olmak gibi bir görevi olmadığını dile getiren Pınar Altuğ, sosyal medya kullanıcısına şu cevabı verdi:
''O genç kızlar hatta takip eden herkes, yaptığım her şeyi eksiksiz örnek alsın. O zaman tekrar konuşalım.''
''Mesela bağış yapsınlar, iyilik yapsınlar, yardım etsinler ve her şeyden önce iyi niyetli olsunlar. Buna önce siz başlayabilir misiniz?''
Öte yandan Pınar Altuğ, bir sosyal medya dizisi için harekete geçmiş, yine bu haberi Instagram'dan duyurmuştu.
Ebru Akel, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de rol aldığı ilk Instagram dizisi 'Altın Kod 520' ile Pınar Altuğ, sektöre yenilik getirmeyi hedefliyor.
Tamer Karadağlı ise gelecek sezon Çocuklar Duymasın müjdesi verdi fakat Pınar Altuğ, konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.
İlk olarak Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisinde rol almak istememiş fakat ardından müjdeyi vermişti.
Pınar Altuğ'un da Çocuklar Duymasın dizisinde olup olmayacağı merak konusu haline geldi.
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