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Pınar Aydın şimdilerde ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

'Akademi Türkiye' adlı yarışma programıyla adını duyuran Pınar Aydın, bir süredir ortalarda yok

Yarışma programıyla ünlü olup daha sonra Arka Sokaklar dizisinde de rol alan Pınar Aydın'ın son hali...

Pınar Aydın çocuğuyla...

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"Akademi Türkiye” yarışmasıyla adını duyurduğu zaman çok popüler olan Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?
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Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın izleyici tarafından oldukça sevilmişti.
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Akademi Pınar yarışmanın ardından Arka Sokaklar dizisinde de rol alarak oyunculuğa adım attı.
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Bir dönem Özgür Çevik ile de aşk yaşayan genç isim daha sonra ise ekran kariyerine ara verdi ve evlendi.
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Evliliğinden bir oğlu olan Pınar Aydın şimdilerde tüm vaktini oğluyla paylaşıyor...
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