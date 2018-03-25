Pınar Aydın şimdilerde ne yapıyor?

Yarışma programıyla ünlü olup daha sonra Arka Sokaklar dizisinde de rol alan Pınar Aydın'ın son hali...

Pınar Aydın çocuğuyla...

1 / 8 "Akademi Türkiye” yarışmasıyla adını duyurduğu zaman çok popüler olan Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

2 / 8 Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın izleyici tarafından oldukça sevilmişti.

3 / 8 Akademi Pınar yarışmanın ardından Arka Sokaklar dizisinde de rol alarak oyunculuğa adım attı.

4 / 8 Bir dönem Özgür Çevik ile de aşk yaşayan genç isim daha sonra ise ekran kariyerine ara verdi ve evlendi.

5 / 8 Evliliğinden bir oğlu olan Pınar Aydın şimdilerde tüm vaktini oğluyla paylaşıyor...

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