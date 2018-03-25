Pınar Aydın şimdilerde ne yapıyor?

Yarışma programıyla ünlü olup daha sonra Arka Sokaklar dizisinde de rol alan Pınar Aydın'ın son hali...
Pınar Aydın çocuğuyla...
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"Akademi Türkiye” yarışmasıyla adını duyurduğu zaman çok popüler olan Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?
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Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın izleyici tarafından oldukça sevilmişti.
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Akademi Pınar yarışmanın ardından Arka Sokaklar dizisinde de rol alarak oyunculuğa adım attı.
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Bir dönem Özgür Çevik ile de aşk yaşayan genç isim daha sonra ise ekran kariyerine ara verdi ve evlendi.
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Evliliğinden bir oğlu olan Pınar Aydın şimdilerde tüm vaktini oğluyla paylaşıyor...
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