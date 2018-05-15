MAGAZİN

Pınar Aydınlar tutuklandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

HDP PM üyesi ve sanatçı Pınar Aydınlar bugün yargılandığı mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çaptırılmıştı. Uçaktan iner inmez gözaltına alınan Aydınlar, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne götürüldü

Pınar Aydınlar tutuklandı

Sanatçı Pınar Aydınlar, HDP milletvekili adayı olarak yürüttüğü çalışmalar sırasında yaptığı konuşmalardan dolayı ceza almıştı. Sanatçı, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Atatürk Havalananı'nda pasaport kontrolünde gözaltına alındı!

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Bakırköy Kadın Tutukevi'ne götürülen Aydınlar, daha uçağa binmeden önce tutuklanacağını öngörerek "Ülkemin zindanlarını Avrupa’nın süslü sokaklarına değişmem" twiti atmıştı.

Bir arkadaşı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili dostum, yoldaşım Pınar Aydınlar’la görüştüm, tutuklanmış! Bakırköy’e götürüyorlar! Son söz olarak bana ‘Ülkemin zindanlarında faşizme direnerek yatmayı, Avrupa’nın süslü sokaklarına özgürce yürümeye tercih ediyorum’ dedi” ifadesini kullandı. (Sözcü)

Pınar Aydınlar tutuklandıPınar Aydınlar tutuklandı
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