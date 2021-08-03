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  4. Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısı başlatıldı

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısı başlatıldı

03.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor. Polislerin her yerde aradığı genç kızın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kızın arkadaşları da sosyal medyada yardım çağrısı başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pınar’a yardım edin mesajları paylaşımında bulundu.

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Sosyal medyadan yardım çağrısı başlatıldı

Edinilen bilgilere göre 31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum’da kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı’dan yakınları bir daha haber alamadı. Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

SOSYAL MEDYADA YARDIM ÇAĞRISI BAŞLATILDI

Öte yandan iddiaya göre Çağlı’nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülürken genç kızın arkadaşları da sosyal medyada yardım çağrısı başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pınar’a yardım edin mesajları paylaşımında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum KPSS
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