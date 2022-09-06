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  4. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Görüntüler ele verdi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Görüntüler ele verdi

06.09.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü ikili Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında bir süredir aşk dedikoduları dönüyordu. Sevenlerinin gözleri ise, bu dedikoduları doğrulayacak haberdeydi. İkiliden, konuyla alakalı açıklama geldi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Görüntüler ele verdi

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in adı bir süredir, kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu. Peki Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Merakla soruya yanıt geldi.

EL ELE KONSER

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz beraber görüntülendi. Ünlü ikili, konsere el ele girdi. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kaan Yıldırım, “Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…” açıklamasını yaparken Pınar Deniz ise, “Güzel gidiyor her şey” dedi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Kullanıcılar kısa sürede konuyla alakalı yüzlerce paylaşım yaptı. "Allah herkese Kaan Yıldırım şansı versin", "Evet arkadaşlar Pınkaan gerçekmiş" yorumları yapıldı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Görüntüler ele verdi

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