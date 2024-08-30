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  4. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 09:00
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Uzun süredir birliktelik yaşayan ve evlilik hazırlığı yaptığı bilinen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu

MYNET-Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak edilirken müjdeli haber geldi.

KAAN 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eylül ortası için nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

KAAN 2

Evlilik haberinin ardından mutlu çiftten bebek haberinin de geleceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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