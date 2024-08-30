Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor! Tarih belli oldu

MYNET-Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak edilirken müjdeli haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın eylül ortası için nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Evlilik haberinin ardından mutlu çiftten bebek haberinin de geleceği konuşuluyor.