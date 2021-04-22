Pınar Deniz: O çaresizliği hiç unutmayacağım

Geçtiğimiz sene ailesi Kovid-19'a yakalanan ve anneannesini de virüs sebebiyle kaybeden oyuncu Pınar Deniz, yaşadıklarını anlattı.

Alem dergisine konuşan Deniz, o sürecin hayatında bir dönüm noktası olduğunu, "Tüm ailemin Covid-19 yüzünden hastanede yatmasını ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar 'an'dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım" sözleriyle dile getirdi.

Gelecek planları sorulan ünlü oyuncu, "Bilmiyorum. Artık geleceğe dair büyük cümleler kurmuyorum. Yoldayım ve karşıma çıkanı olduğu gibi kabul ettiğimde beni şaşırtacak ya da öğreneceğim çok fazla şey oluyor zaten. Spesifik olarak Afrika’ya gitmek çok istiyorum. Dünyanın her yerinde belli dönemlerde yaşayıp orada kendimi yerel halktan biri gibi hissetmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aşkı nasıl tanımladığı sorusuna da yanıt veren Deniz, "Belli bir tanımım yok aslında. Yaşadığım şeye isim koymayı sevmiyorum ama o mide ağrısı, yemek yiyememe, sürekli onu düşünme hali bende de oluyor. Bir olma yolculuğu benim için aşk" şeklinde konuştu.