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Pınar Deniz: O çaresizliği hiç unutmayacağım

22.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, ailesi koronavirüse yakalanıp, hastaneye yattığında kendisini çok çaresiz hissettiğini açıkladı. Deniz, konuyla ilgili, "O çaresizlik hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar 'an'dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım" dedi.

Pınar Deniz: O çaresizliği hiç unutmayacağım

Geçtiğimiz sene ailesi Kovid-19'a yakalanan ve anneannesini de virüs sebebiyle kaybeden oyuncu Pınar Deniz, yaşadıklarını anlattı.

Alem dergisine konuşan Deniz, o sürecin hayatında bir dönüm noktası olduğunu, "Tüm ailemin Covid-19 yüzünden hastanede yatmasını ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar 'an'dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım" sözleriyle dile getirdi.

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Gelecek planları sorulan ünlü oyuncu, "Bilmiyorum. Artık geleceğe dair büyük cümleler kurmuyorum. Yoldayım ve karşıma çıkanı olduğu gibi kabul ettiğimde beni şaşırtacak ya da öğreneceğim çok fazla şey oluyor zaten. Spesifik olarak Afrika’ya gitmek çok istiyorum. Dünyanın her yerinde belli dönemlerde yaşayıp orada kendimi yerel halktan biri gibi hissetmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Aşkı nasıl tanımladığı sorusuna da yanıt veren Deniz, "Belli bir tanımım yok aslında. Yaşadığım şeye isim koymayı sevmiyorum ama o mide ağrısı, yemek yiyememe, sürekli onu düşünme hali bende de oluyor. Bir olma yolculuğu benim için aşk" şeklinde konuştu.

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"AİLEMİN GERİ KALANI TABURCU OLDU" DEMİŞTİ

Oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi geçtiğimiz sene mart ayında koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. Ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Deniz, "Baş sağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın" demişti.
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"BENCİLLİK ÇOK FENA BİR ŞEY"

Yetkililerin "Evde kal" çağrısına uymayıp, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlara isyan eden oyuncu, "Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip, deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil, olur da başka insanlara taşırım diye... Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyorlar. Bencillik çok fena şey... Çok!" şeklinde konuşmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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