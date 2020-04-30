Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Olay değişim

"Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ve o dönem Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline gelen Pınar Dilşeker son haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

Kumral saçlı yosun gözlü güzel olarak tanıdığımız Dilşeker civciv sarısı saçları ve geçirdiği estetik operasyonlarla biraz değişmiş. Bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkan güzel şarkıcının yeni imajı hayranları tarafından pek beğenilmedi.

Zaman zaman eski önceki ve sonraki hallerini paylaşan ünlü şarkıcıya hayranları "Eski halin çok daha güzel" yorumları yaptı.

