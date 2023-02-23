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Pınar Dilşeker 'Normalleşemiyoruz' diyerek sert çıktı! ''Hayatımıza sessizce devam edelim''

23.02.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan asrın felaketinin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker, asrın felaketinin ardından normalleşemediğini söyleyerek sosyal medyadaki bazı paylaşımlara tepki gösterdi.

Pınar Dilşeker 'Normalleşemiyoruz' diyerek sert çıktı! ''Hayatımıza sessizce devam edelim''

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye'ye felaketi yaşattı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan binlerce acı haber geldi. Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker, bu depremlerden sonra normalleşemediğini ifade etti ve ''Hayatımıza sessizce devam edelim'' diyerek takipçilerine seslendi.

''YIKILAN SADECE BİNALAR DEĞİL...''

Pınar Dilşeker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Normalleşemiyoruz, hayat devam ediyor diyemiyoruz. Aynı günde takılı kaldık hepimiz. Yıkılan sadece binalar değil, birçok kişinin hikâyesi yarım kaldı' notunu ekleyerek şu sözleri kaydetti;

''Eşimle fotoğraf paylaşsam yol arkadaşını kaybedeni üzerim…

Çocuklarımı paylaşsam kardeşini kaybedeni üzerim…

Evimde kahvemi içerken paylaşsam evsiz kalanları üzerim…

Gittiğim yeri paylaşsam birilerinin anısına dokunurum üzerim…

Hayat bizler için bir şekilde akıp gidecek ama çok kişinin yarası derin…

Bir süre hayatımıza sessizce devam edelim.

Yıkılan sadece binalar değil, çok kişinin hikâyesi yarım kaldı…''

Pınar Dilşeker paylaşım

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