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Pınar Eliçe kimdir? 2. Sayfa konuğu Pınar Eliçe nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

27.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Eliçe, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü TV 8'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa magazin programının ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e çarpıcı açıklamalarda bulunup magazin gündemini yorumladı. Peki Pınar Eliçe kimdir? 2. Sayfa konuğu Pınar Eliçe nereli ve kaç yaşında? Evli mi? İşte ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyeri ile ilgili bilgiler...

Pınar Eliçe kimdir? 2. Sayfa konuğu Pınar Eliçe nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

Pınar Eliçe, 2. Sayfa programına konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sötlediği; Unutulmak, Yaramaz, Kimler Gelmiş, Alabora, Helvacı, Yemin Olsun gibi şarkılarla bilinen ünlü isim hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki Pınar Eliçe kimdir? 2. Sayfa konuğu Pınar Eliçe nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

PINAR ELİÇE KİMDİR?

Pınar Eliçe, 1972 yılında Yugoslavya'da doğdu.

Pınar Eliçe, sahnelere ilk kez oryantal olarak çıktı. Sonrasında ise kariyerine solist olarak devam etme kararı aldı.

Evlendikten sonra kariyerine ara veren ve gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Eliçe, çocuklarıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor.

1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi Sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile bir dönem ses getirdi.

2. SAYFA KONUĞU PINAR ELİÇE NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Yugaslavya'da dünyaya geldi. Pınar Eliçe 2002'de Çetin Çapan ile evlenmiştir.

PINAR ELİÇE EVLİ Mİ?

2002'de evlenen Pınar Eliçe ve Çetin Çapan 2007'de boşanmıştır. Pınar Eliçe'nin bu evlilikten Helin Çapan ve Derin Deniz Çapan adında iki çocuğu vardır.

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