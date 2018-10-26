Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Bir dönemin ünlü isimlerinden Pınar Eliçe. Cesur pozlarıyla güzel sesiyle tanınırdı. O da pek çok ünlü isim gibi yok olmuştu. Sosyal medyada aktif olan Eliçe su sıralar umreden yaptığı paylaşımlarla gündemde...

'Ben umre yapıyorum'

1 / 7 2008 yılında aldatılınca eşi Çetin Çapan'dan boşanan ve o tarihten sonra ortalarda görünmeyen Pınar Eliçe, umre görevini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu. Kutsal topraklardan bol bol paylaşım yapan Pınar Eliçe, tesettürüne dikkat etmediği gerekçesiyle eleştirildi.

2 / 7 Yorumları okuyan Pınar Eliçe, kendisini eleştiren takipçilerine cevap verdi. Eliçe, "Güzel insanlar çok büyük bir yanılgı içerisinde olan sadece yorum yapmış olmak için yorum yapan bir kaç insan için bu bilgilendirme. Hac dönemi 2,5 ay önce bitmiştir. Ben Umre yapıyorum.

3 / 7 Allah kabul ederse inşaallah hac da nasip olur ama lütfen yorumlarınızı yaparken daha dikkatli olun bi bırakın da yargıları neyin nasıl olacağını insan ağız tadıyla bir müslüman olarak Allah'a karşı görevimizi yapalım....Sevgiyle kalın..." dedi.

4 / 7 Her anını sosyal medyada paylaşan ünlü isim otelin reklamını yapmayı da ihmal etmedi!

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