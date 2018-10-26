MAGAZİN

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Cesur pozlarıyla bir döneme damgasını vuran Pınar Eliçe, umreye gitti. Kutsal topraklardan paylaşım yapan Eliçe, eleştirilince bozuldu

Bir dönemin ünlü isimlerinden Pınar Eliçe. Cesur pozlarıyla güzel sesiyle tanınırdı. O da pek çok ünlü isim gibi yok olmuştu. Sosyal medyada aktif olan Eliçe su sıralar umreden yaptığı paylaşımlarla gündemde...

'Ben umre yapıyorum'

1 / 7

2008 yılında aldatılınca eşi Çetin Çapan'dan boşanan ve o tarihten sonra ortalarda görünmeyen Pınar Eliçe, umre görevini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu. Kutsal topraklardan bol bol paylaşım yapan Pınar Eliçe, tesettürüne dikkat etmediği gerekçesiyle eleştirildi.
2 / 7

Yorumları okuyan Pınar Eliçe, kendisini eleştiren takipçilerine cevap verdi. Eliçe, "Güzel insanlar çok büyük bir yanılgı içerisinde olan sadece yorum yapmış olmak için yorum yapan bir kaç insan için bu bilgilendirme. Hac dönemi 2,5 ay önce bitmiştir. Ben Umre yapıyorum.
3 / 7

Allah kabul ederse inşaallah hac da nasip olur ama lütfen yorumlarınızı yaparken daha dikkatli olun bi bırakın da yargıları neyin nasıl olacağını insan ağız tadıyla bir müslüman olarak Allah'a karşı görevimizi yapalım....Sevgiyle kalın..." dedi.
4 / 7

Her anını sosyal medyada paylaşan ünlü isim otelin reklamını yapmayı da ihmal etmedi!
5 / 7

6 / 7

7 / 7

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pınar Eliçe assolist pınar eliçe Pınar Eliçe umre

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Meclis'teki kavganın ardından CHP'den 'misliyle karşılık' kararı

Meclis'teki kavganın ardından CHP'den 'misliyle karşılık' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Helal olsun bu ülkede neyin para ettiğini farketmiş :D
Nihat Doğan ile iyi bir ikili oluşturur.
Bu ve bunun gibiler trend endexlidir, artık açılıp saçılmak out...kapanıp sırıtmak in...yarın rüzgar sert eserse örtüleri uçurabilir...yine de günahı kendine belki de gerçekten hidayete ermiştir...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktoru anlattı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktoru anlattı

Fulin'den Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler!

Fulin'den Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler!

Mert-İdil Fırat çifti bebek mi bekliyor?

Mert-İdil Fırat çifti bebek mi bekliyor?

Demet Akalın'ın sokak tarzı: 70 bin TL

Demet Akalın'ın sokak tarzı: 70 bin TL

Mustafa Ceceli'den ilginç çocuk yanıtı

Mustafa Ceceli'den ilginç çocuk yanıtı

Fulin'den canlı yayında 'photoshop' itirafı

Fulin'den canlı yayında 'photoshop' itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.