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Pınar Ervardar’ın 'Işıklı Düşlerim' sergisi açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

ÜNLÜ ressam Pınar Ervardar’ın 'Işıklı Düşlerim' isimli yeni sergisi Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıldı.

İSTANBUL,(DHA)- ÜNLÜ ressam Pınar Ervardar’ın 'Işıklı Düşlerim' isimli yeni sergisi Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıldı. Yoğun ilgi gören sergi sanatseverlerden tam not aldı. Resim ve fotoğraf sanatlarında adını duyuran ünlü ressam Pınar Ervardar’ın2017 yılında Florensa Bienali’nde, 2018 yılında ise Chianciano Bienali’nde Fotoğraf Dalı’nda iki 2’ncilik ödülü alan 'Ay Fotoğrafları' serisinin de yer aldığı sergi davetlilerden tam not aldı. "FOTOĞRAF VE RESİMLERİM İÇ İÇE VE EL ELE İLERLİYOR" Sergiye yoğun ilgi gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı Ervardar, “Işık ve gölge ile oynuyorum. Sulu materyal ile çalışıyorum. Çoğunluk yerde çalışıyorum. Dansla müzikle çalışıyorum. Sonra fotoğrafını çekip içindeki kontrastları yakalayıp onları vurgulayarak tekrar ışık ve gölgeyi güçlendiriyorum. Genelde fotoğraf ve resimlerim iç içe ve el ele ilerliyor. Bu fotoğraflar resimlerin model olduğu fotoğraflar. Karanlıkta ışık ve hareketle çektiğim fotoğraflar. Dolayısıyla burada resimler model, fotoğraf alıcı oluyor. Daha sonra o fotoğraflardan bu resimleri etkileşimli olarak yapıyorum. O fotoğrafta çıkan ışık ve gölge oyunlarını bun defa tuale yansıtmaya çalışıyorum. Böylece resim fotoğraftan, fotoğraf resimden gitgeller oluyor" dedi. “BENİ FARKLI DÜNYALARA GÖTÜREN BİR SERGİ” Sergiyi çok beğendiğini ifade eden Esin Türsen ise, "Çok başka açıdan bakan, beni farklı dünyalara götürmeye başaran eserleri görmek, başka dünyalara iten bir sergide bulunmak büyük bir keyif" diye konuştu. "ŞİŞLİ’Yİ TERCİH ETTİĞİ İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM" Açılışa katılan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ünlü ressam Ervardar’ı tebrik ederek sergi yeri konusunda Şişli’yi tercih ettiği için kendisine teşekkür etti. Resim sergisi 13 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.

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