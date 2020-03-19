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Pınar Fidan'ın sözleri infial yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre "Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.

Pınar Fidan'ın sözleri infial yaratmıştı! Soruşturma başlatıldı

Stand-up gösterisinde Pınar Fidan'ın Madımak Olayı'na gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik sarf ettiği ayrımcı ifadeler büyük tepki toplamış ve sosyal medyada infial yaratmıştı. Bunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fidan hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği öğrenildi.

"TOPLAYIP HEPSİNİ BİR OTELE TIKIP YAKABİLİRSİN"

Fidan, gösterisinde Madımak Olayı'na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullanmıştı.

Fidan’ın tepki çeken sözleri şu şekilde:

“Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var.”

PINAR FİDAN: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Eleştirilerin hedefindeki isim Pınar Fidan tepkiler sonrası “Yanlış anlaşıldım” açıklaması yapmıştı.

Pınar Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhaba arkaaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldığı için bir kere buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi yaparak anlatıyorum. Mizah, dalga geçmek ya da küçümsemek için değil, eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların genel düşüncelerini taklit ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum. Önemi yok ben aleviyim ve alevi düşmanı olduğumu düşünüp beddua, küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyorum ama hepimiz için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı için de yanlış anlaşılmış olabilir, orada alevi diye bahsettiğim kişi de dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim."

Kaynak: AA-Mynet


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Fidan Madımak

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