HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pınar Gültekin cinayeti davası başladı

Pınar Gültekin cinayeti davası başladı

09.11.2020 20:28 | Son Güncelleme

Muğla'da Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına başlandı.

Zanlı Cemal Metin Avcı cinayeti işlediğini kabul ederek pişman olduğunu söyledi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşma öncesi bazı kadın dernekleri, "Kadına şiddete son, Pınar için adalet" pankartı açtı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin ile tarafların avukatları katıldı. Gültekin ailesinin avukatı, Pınar Gültekin'in anne ve babasının da olaydan zarar gördüğünü gerekçe göstererek, müşteki olarak davaya müdahil olmalarını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti.

Duruşmada ilk olarak katil zanlısı Cemal Metin Avcı söz aldı. İşletmesini yaptığı kafeteryaya gelen Pınar Gültekin ile 2018 yılında tanıştıklarını belirten Avcı, "Birlikte olduktan sonra sürekli mesajlar attı. Çok pişman oldum, çünkü karımı seviyordum. Mesajlara geç cevap vermeye başladım. Geri çekildikçe o daha çok üzerime gelmeye başladı. Ailesinin maddi olarak yardımcı olmadığını söyledi. Bir daireye taşınmak istediğini, maddi olarak yardımcı olmamı istedi, ben de yardımcı oldum" dedi.

Gültekin tarafından uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini iddia eden Avcı, kendisine şantaj yapıldığını savundu. Mahkeme başkanının, "Bunları önceki ifadelerinizde neden anlatmadınız?" diye sorması üzerine Avcı, "Medya linç etmişti beni. Sonra anlatmaya karar verdim" diye cevap verdi. Pınar Gültekin'i öldürdüğünü, cesedini de yaktığını kabul eden zanlı, "Çok pişmanım. Benim de hayatım bitti. Öldürme gibi bir amacım yoktu" dedi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince Gültekin'i arama çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sırasında zanlı Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i öldürdüğünü kabul etmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamede zanlı Cemal Metin Avcı hakkında "canavarca hisle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise cinayete "yardım ve yataklık" suçlamasıyla beş yıl hapis cezası isteniyor.

DHA / HT,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Eş zamanlı baskın! YakalandılarEş zamanlı baskın! Yakalandılar
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması
Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı
Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde acı olay! Emniyet kemeriyle intihar etti
Acı olay! Emniyet kemeriyle intihar etti
Eylem arayışındaki teröristlere baskın! Yakalandılar
Eş zamanlı baskın! Yakalandılar
Manisa'da korkunç olay! Koyun otlatırken çürümüş ve parçalanmış ceset buldular
Koyun otlatırken çürümüş ve parçalanmış ceset buldular
9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Son dakika: MİT'ten operasyon! 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı öldürüldü
MİT'ten yurt dışı operasyonu! Öldürüldü
Son dakika: Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.