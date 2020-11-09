Pınar Gültekin cinayeti davası başladı

Zanlı Cemal Metin Avcı cinayeti işlediğini kabul ederek pişman olduğunu söyledi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşma öncesi bazı kadın dernekleri, "Kadına şiddete son, Pınar için adalet" pankartı açtı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin ile tarafların avukatları katıldı. Gültekin ailesinin avukatı, Pınar Gültekin'in anne ve babasının da olaydan zarar gördüğünü gerekçe göstererek, müşteki olarak davaya müdahil olmalarını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti.

Duruşmada ilk olarak katil zanlısı Cemal Metin Avcı söz aldı. İşletmesini yaptığı kafeteryaya gelen Pınar Gültekin ile 2018 yılında tanıştıklarını belirten Avcı, "Birlikte olduktan sonra sürekli mesajlar attı. Çok pişman oldum, çünkü karımı seviyordum. Mesajlara geç cevap vermeye başladım. Geri çekildikçe o daha çok üzerime gelmeye başladı. Ailesinin maddi olarak yardımcı olmadığını söyledi. Bir daireye taşınmak istediğini, maddi olarak yardımcı olmamı istedi, ben de yardımcı oldum" dedi.