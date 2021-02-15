Pınar Gültekin cinayeti davasında tahliye kararı

Muğla’da temmuz ayında eski sevgilisi tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in davasında bir sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmayı 26 Nisan’a erteledi.

Eski sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin ile ilgili davanın Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşması sona erdi. Duruşmada aralarında katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın boşanma aşamasındaki eşi Eda Avcı’nın da bulunduğu tanıklar dinlenirken, ‘delilleri karartmak‘ suçundan tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ve Cemal Metin Avcı duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Sanık Mertcan Avcı’nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilerek, yurt dışı yasağı konulan duruşma 26 Nisan’a ertelendi.

Duruşma sonrası Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, tutuklu sanık Mertcan Avcı’nın tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Epözdemir, beklemedikleri bir karar ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Sanık Mertcan Avcı ne yazık ki adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Aslında başından beri bu yargılamada bizim anlamlandıramadığımız gelişmeler yaşanıyordu. Yani adeta sanıklar gerçekleştirmiş oldukları hunharca, vahşi cinayeti sanki maktule Pınar Gültekin’in özel hayatı, aile hayatı yargılanıyordu. Adeta bu cinayeti meşrulaştıracak bir algı ve intibaya sebebiyet verilecek kararlar alınıyordu. Ben meslek hayatımda böyle bir şey görmedim. Türk hukuk tarihinde de böyle bir şey görebileceğimizi zannetmiyorum. Eda Avcı, sanık Cemal Metin Avcı’nın eşi, ’Ben ayın 22’sinde gözaltına alındığında sosyal medyadan Pınar’ın öldürülmüş olabileceğini anladım. Bunu anlar anlamaz eşimin öldürmüş olabileceğini düşündüm. Bağ evine de bu nedenle geldim’ dedi. Olay saatinde orada olan ve kamera kayıtları ile durum sabitken, HTS kayıtları sabitken, eylem üzerinde ortam hakimiyeti sabit olan, cinayete iştirak ettiği açık ve tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar olan sanık Mertcan Avcı bugün adli kontrol şartı ile tahliye ediliyor. Hukuken ve fiilen bize göre kabul edilemez bir durumdur. Bugün adaletin öldüğü, umutların tükendiği, Pınar Gültekin’in yarınlarının, umutlarının, geleceğinin bir defa daha elinden alındığı gündür. Bugünkü tahliye kararı hukuken ve fiilen anlatılabilecek değildir. Deliller toplanmamışken bize göre cinayete iştirakten yargılanması gereken bir sanığın tahliye edilmiş olması kamu vicdanını rahatsız eder” dedi.

Baba Sıddık Gültekin ise, “Çok üzgünüm. Şunu çok açık anladım ki, FETÖ terör örgütü tekrar ortalıkta dolanıyor. Ben bunu anladım. Anlayan anladı, anlayamayanlara da artık bir şey diyemem” dedi.



