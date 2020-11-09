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Pınar Gültekin cinayeti duruşması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.16 Temmuz’da kaybolan ve 21 Temmuz’da bir varil içinde cesedi yanmış vaziyette bulunan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın ilk duruşması öncesi Muğla Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
16 Temmuz’da kaybolan ve 21 Temmuz’da bir varil içinde cesedi yanmış vaziyette bulunan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın ilk duruşması öncesi Muğla Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye çevresine bariyer ile kapatırken, adliye girişlerinde kimlik kontrolü yaptı.
Duruşma öncesi Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir ara kararlar ile ilgili açıklama yaptı. Av. Epözdemir, “Ara kararlar önemli ölçüde ifa edildi zaten. Adli Tıp’a yazılan müzekkerenin bir anlamı yok. Zaten maktulenin cesedi tamamen yandığı için ölüm sebebini tespit etmem bilimsel olarak mümkün değil. Hakeza ölüm sebebinin dışında ölüm zamanını da tespit etmek mümkün değil. Buna ilişkin mahkemenin bir ara kararı vardı. Bunun yargılanmanın haline müessir olmadığını düşünüyoruz. Ceza Muhakemesi kanununu 270’inci maddesine göre de bunun dosyaya hiçbir şey katmayacağını düşünüyoruz. Bir iki dijitallerin incelenmesine dair ara kararların da yargılamada şimdiden söylemek çok uygun olmaz. Çünkü çapraz sorguda bir takım sorular soracağız sanığa. Yargılamada artık ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Biz dosyanın Başsavcılık makamına tevdiini isteyeceğiz bu celse esas hakkında mütalaa. Müştekiler, tanıklar ve sanıklar dinlendikten sonra. Müştekiler hazır. Sanıkların da duruşmada dinlenmesine yönelik talebimizi söyledik. Mahkeme bu yönde karar verdi. Bu celse biz Başsavcılık makamına mütalaanın hazırlanması yönünde dosyanın tevdiini talep edeceğiz” dedi.
Öte yandan, duruşma öncesi toplanan kadın grupları, kadın cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin isimlerini tek tek okudu.

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