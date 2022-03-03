HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Mertcan Avcı hakkında müebbet hapis istemi

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Mertcan Avcı hakkında müebbet hapis istemi

03.03.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 2 yıl önce korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında flaş bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, " Cinayete iştirak eden kardeşi ortaya çıkardık. Tek sanıklı dosyanın kanun yararına bozulmasını istedik" dedi.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Mertcan Avcı hakkında müebbet hapis istemi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı (26) hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Mertcan Avcı'nın, Gültekin'in bulunduğu varildeki yangını önleyecek, sonlandıracak ve ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığına yer verilerek, canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in itirazı üzerine suç delilerini gizleyip, yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, ağabeyi Cemal Metin Avcı'ya cinayeti işlemesinde yardım ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan 21 Şubat tarihinde tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı hakkındaki iddianame tamamlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün tarafından hazırlanan iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın 16 Temmuz 2020 günü bağ evine getirdiği Pınar Gültekin'i darbederek düşürüp, önce elleriyle boğazını sıktığı, sonra da boğazına halat dolayıp sıkıştırarak etkisiz hale getirdikten sonra bir demir varilin içerisine koyup, akaryakıt istasyonundan aldığı benzini üzerine döküp yakmaya başladığı anlatıldı.

pinar-gultekin-cinayetinde-cemal-metin-avcinin-kardesi-mertcana-muebbet-hapis-talebi_6999_dhaphoto2

SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

İddianamede, Mertcan Avcı'nın ifadesine göre saat 19.00 sıralarında ağabeyinin telefonla Whatsapp üzerinden kendisini arayıp olay yerine çağırdığı, olay yerine geldiği saatlerde varildeki yangının devam ettiği, mevcut verilerle Pınar'ın henüz hayattayken yangına maruz kaldığı ve ölüm zamanı bilinemediğinden, Mertcan Avcı'nın olay yerine gelip varildeki yangını gördüğü zaman diliminde Pınar'ın hayatta olup olmadığının kesin biçimde tespitinin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

pinar-gultekin-cinayetinde-cemal-metin-avcinin-kardesi-mertcana-muebbet-hapis-talebi_6999_dhaphoto1

İddianamede, Mertcan Avcı'nın olay yerinde Cemal Metin Avcı ayrıldıktan sonra 1- 1,5 saat kadar tek başına kaldığı süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediğine ve bununla hiç ilgilenmediğine, ağabeyinin bozulmuş kokoreçleri yaktığına dair sözlerine inandığını, bunu hiç sorgulamadığına dair savunmasının inandırıcı bulunmadığına, Pınar'ın yakıldığı varili ne şekilde ve nerede görüp görmediğine dair 1 Ekim 2020 tarihinde polisteki ve aynı tarihte Sulh Ceza Hakimliği sorgusundaki beyanları ile sonraki aşamalarda alınan savunmalarındaki beyanlarının birbirleri ile çeliştiğine yer verildi.

3363614_fc75729715738e803e7c7a142f1abbfb

"AĞABEYİNİ ENGELLEYECEK EYLEMDE BULUNMADI"

Pınar'ın konulduğu varil içerisinde yakıldığı sırada olay yerine geldiği ve hatta Cemal Metin Avcı'nın ayrılması ile kendi beyanına göre 1- 1,5 saat boyunca burada tek başına kalarak olay yerini ve maktulün yakıldığı varili bu süre zarfında hakimiyeti altına alan şüpheli Mertcan Avcı'nın yangını önleyecek, sonlandıracak veya ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayarak suçun icrai hareketlerine katılmak suretiyle, bu andan itibaren Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiğine dair hakkında atılı suçtan kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğine yer verildi.

pınar-gultekin

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'i 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
3363614_0194ad4808ea5568e7dce8d9b2c69905
Avukat Rezan Epözdemir, "Mertcan Avcı'nın olay gününde orada olduğu HTS kayıtlarında mevcut. Cinayete iştirak ettiği ortada. Hukuki sürecin takipçisi olmasaydık ve mevcut süreci kabullenseydik dava 1 kişi üzerinden kapanmış olacaktı. Hak arama özgürlüğümüzü sürdüreceğiz. Yaşanılan gelişmeler, bizim başından beri ileri sürdüğümüz iddiaların ne kadar haklı olduğunu göstermiş oldu" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka sayısı 50 binin altına düştü! Vaka sayısı 50 binin altına düştü!
Avrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmediAvrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmedi
Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…
Anahtar Kelimeler:
Pınar Gültekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sivil gemiyi füze ile vurdular! Şoke eden görüntüler…

Sivil gemiyi füze ile vurdular! Şoke eden görüntüler…

Zelenskiy meydan okudu! "Geliyorlar! 16 bin savaşçı..."

Zelenskiy meydan okudu! "Geliyorlar! 16 bin savaşçı..."

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti

Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 8. gün! Putin'le görüşen Macron'dan korkutan açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 8. gün! Putin'le görüşen Macron'dan korkutan açıklama

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.