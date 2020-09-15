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Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detaylar! Cenin şeklinde bağlayıp varile koymuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde varil içinde yakılmış cesedi bulunan üniversiteli Pınar Gültekin'in (27) bar işletmecisi eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinde otopsi raporu vahşeti ortaya koydu. Raporda katil zanlısının, genç kızın cesedini 1,5 santimetre kalınlığındaki halatı, biri dişlerinin arasından geçecek şekilde 7 kez boynuna dolayarak sıkıca bağlayıp, cenin şeklinde varile koyduğu bildirildi.

Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detaylar! Cenin şeklinde bağlayıp varile koymuş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski, sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki çöp variline koyup, yaktığını üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken şüpheli, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkarmak için yapılan adli tıp incelemesi, tamamlandı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanıp, savcılığa gönderilen otopsi raporunda, Gültekin'in cesedinin 1,5 santimetre kalınlığında halatla sıkıca bağlanıp, cenin pozisyonunda varile koyulduğu bildirildi. Pınar Gültekin'in cesedinin büyük bir kısmının yandığı, kalan kısmın ise varildeki betonla birleştiği anlatılan raporda, varilin morgda elektrikli spiral kullanılarak açıldığı kaydedildi.

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2 DİŞİ KATİLİYLE ARBEDEDE KIRILMIŞ

Varilde küçük-büyük tahta parçalarının yakıldığının belirlendiği ifade edilen raporda, tahtaların betonun üzerine koyulduğu, cesedin benzinle ateşe verildiği, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı bildirildi.

Gültekin'in 2 dişinin katiliyle yaşadığı arbede sırasında kırıldığının tespit edildiği adli tıp raporunda, bulunan halatın genç kızın boynuna 6 defa dolanıp, iyice sıkıştırıldığı, yedinci dolamanın da dişlerin arasından ağız içinden geçirilerek yapıldığı vurgulandı.

(DHA)

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