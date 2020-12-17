Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapılacak

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mert Can Avcı, mahkemece belirlenen tarihte, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekiplerinin de hazır bulunacağı keşif için cezaevinden Menteşe ilçesindeki bağ evine getirilecek. Olay mahallinde taraf avukatları da hazır bulunacak.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendilerinin davanın bütün aşamalarında cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeye dair başkaca faillerin de olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı.

Bir süre sonra sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin de tutuklandığını anımsatan Epözdemir, sanık ve kardeşinin yargılandığını ancak buna rağmen cinayete iştirak eden müşterek fail, yardım eden ya da suç delillerini gizleyen, yok eden ve değiştiren başkaca faillerin de olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Epözdemir, Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tek başına işlemesinin hayatın olağan akışına, mantık, fizik kurallarına aykırı olduğunu düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Soruşturma aşamasında mahkemede bizim çapraz sorguda sorduğumuz sorular üzerine verdiği cevaplar tamamen birbiriyle çelişki arz ediyor. Bizim HTS, MOBESE kayıtları, biyolojik incelemelerle birlikte keşif talebimiz vardı. Nihayetinde mahkeme talebimizi kabul etti. Keşif esnasında sanığın anlatımları, bizim soracağımız sorulara ilişkin vereceği cevaplar, olay örgüsü, mantık, fizik kurallarıyla birlikte değerlendirildiğinde önemli çelişkiler ortaya çıkacaktır. Bu yönüyle keşfin de maddi gerçeğin ortaya çıkmasına, adaletin tecellisine önemli ölçüde katkı sunacağını düşünüyoruz."