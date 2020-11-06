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Pınar Gültekin davasında ailenin avukatı, Adalet Bakanlığı’ndan ‘Kanun yararına bozma’ talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında 16 Temmuz’da önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Gültekin ailesinin avukatı Adalet Bakanlığı’ndan ‘Kanun yararına bozma’ talebinde bulundu.16 Temmuz 2020 tarihinde işlenilen cinayetin tek başına işlenemeyeceğini ve olayda delillerin karartılması nedeniyle 3 kişinin daha tutuklanmasını talep eden Avukat Rezan Epözdemir, bu yöndeki tüm yollar tıkandığı için Adalet Bakanlığı’nın ‘Kanun yararına bozma’ istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ettiklerini açıkladı.Konuyla ilgili 9 sayfalık dilekçe hazırlayan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Cemal Metin’in bu cinayeti tek başına işlemesi mümkün değildir.

Pınar Gültekin davasında ailenin avukatı, Adalet Bakanlığı’ndan ‘Kanun yararına bozma’ talep etti

Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında 16 Temmuz’da önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Gültekin ailesinin avukatı Adalet Bakanlığı’ndan ‘Kanun yararına bozma’ talebinde bulundu.
16 Temmuz 2020 tarihinde işlenilen cinayetin tek başına işlenemeyeceğini ve olayda delillerin karartılması nedeniyle 3 kişinin daha tutuklanmasını talep eden Avukat Rezan Epözdemir, bu yöndeki tüm yollar tıkandığı için Adalet Bakanlığı’nın ‘Kanun yararına bozma’ istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ettiklerini açıkladı.
Konuyla ilgili 9 sayfalık dilekçe hazırlayan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Cemal Metin’in bu cinayeti tek başına işlemesi mümkün değildir. Çünkü cinayet ve sonrasındaki olaylar bir kişinin tek başına yapabileceği olaylar değildir. Bu kapsamda Cemal Metin Avcı’nın tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı’nın yanında annesi, babası ve ortağı da delillerin karartılması eyleminde yer aldıklarını düşünüyoruz. Zira, bahse konu cinayetin işlenip cesedin bulunduğu süreç içerisinde aynı gün art arda bahse konu kişilerin yönetimindeki araçların olay yeri olan bağ evine geçtikleri kamera kayıtları görülmektedir. Her ne kadar bu kişiler olaya itiraz etse ve mahkeme de bu yönde olumsuz karar verse de olay yerindeki sigara izmaritlerinden alınan örnekler o gün bu kişilerin de olay yerinde olduğunu göstermektedir” diyerek, 9 sayfadan oluşan dilekçeyi sundu.

Pınar Gültekin davasında ailenin avukatı, Adalet Bakanlığı’ndan ‘Kanun yararına bozma’ talep etti

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