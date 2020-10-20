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  4. Pınar Gültekin davasında, sanığın SEGBİS aracılığıyla değil bizzat duruşmaya getirilmesi istendi

Pınar Gültekin davasında, sanığın SEGBİS aracılığıyla değil bizzat duruşmaya getirilmesi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Muğla’da 16 Temmuz günü üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in boğulması sonrası cesedinin varile konularak yakılması ve ardından üzerine beton dökülmesi olayının sanığı Cemal Metin Avcı, 9 Kasım günü hakim karşısına çıkacak.

Muğla’da 16 Temmuz günü üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in boğulması sonrası cesedinin varile konularak yakılması ve ardından üzerine beton dökülmesi olayının sanığı Cemal Metin Avcı, 9 Kasım günü hakim karşısına çıkacak. Sanık avukatlarının Cemal Metin Avcı’nın duruşmaya tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar Cezaevi’nden SEGBİS aracılığı katılması yönündeki talebine Pınar Gültekin’in avukatı itiraz etti.
Sanık Cemal Metin Avcı hakkında “Canavarca hisle, eziyet çektirerek” öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Kasım tarihinde yapılacak duruşma öncesi, müracaatta bulunan Pınar Gültekin’in avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir, mahkemeye sunduğu dilekçede, “Sayın mahkemenizce 09.10.2020 tarihinde düzenlenen tensip zaptı ile sanık Cemal Metin Avcı’nın duruşma günü saatinde mahkemenizin huzurunda hazır edilmesi için Afyonkarahisar 2. Nolu T tipi Kapalı Cezaevi infaz kurumuna müzekkere yazılmasına oy birliği ile karar verilmişti. Sanık müdafileri tarafından 15.10.2020 tarihinde mahkemenize başvurarak bu kararın geri alınması ve sanığın duruşmaya SEGBİS vasıtası ile katılması talep edilmiştir. Bu talebin mahkemenizce reddine karar verilmesi gerekir” diyerek sanığın mahkeme huzurundan kaçırılmak istendiğini, sanığın duruşmada hazır bulunmasının zorunlu olduğunu, kadına şiddet ve cinayet davalarında hiçbir tanığa böyle bir ayrıcalık tanınmadığı gerekçelerini öne sürerek, sanık Cemal Metin Avcı’nın müdafilerinin sanığın duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması talebinin reddine karar verilmesini istedi.
Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in boğulması sonrası cesedinin varile konularak yakılması ve ardından üzerine beton dökülmesi olayı ile ilgili sanık Cemal Metin Avcı, “Canavarca hisle, eziyet çektirerek” öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkacak ve yargılaması başlayacak.

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