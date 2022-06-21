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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Bakan Derya Yanık paylaştı: Bakanlık harekete geçti

21.06.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin cinayeti davasındaki tepki çeken kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından söz konusu karara tepki gösterdi. Bakan Yanık, "Sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Bakan Derya Yanık, kararın bakanlık olarak istinafa götürüleceğini belirtti.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Bakan Derya Yanık paylaştı: Bakanlık harekete geçti

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından yayla evinde varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında dün karar açıklanmış ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın cezasına indirim yapılarak 23 yıl hapis kararı çıkmıştı. Söz konusu tepki çeken karara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sert tepki gösterdi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz.

Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."

btr

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Pınar Gültekin
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