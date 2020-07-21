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Pınar Gültekin'i öldüren zanlının görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 17:55 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonunda görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Pınar Gültekin'in katilinin pet şişeyle benzin satın aldığı görülüyor.

Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulunmuştu. Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, yeni gözaltıların da olabileceği belirtildi.

Öte yandan Pınar Gültekin cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Pınar'ı katleden Cemal Metin Avcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın pet şişeyle benzin aldığı görülüyor.

mugla
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