HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pınar Gültekin'in acılı annesi için 4 yıl hapis istendi

Pınar Gültekin'in acılı annesi için 4 yıl hapis istendi

05.05.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'ya (32) duruşma salonunda ‘Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek’ diyerek hakarette bulunduğu gerekçesiyle acılı anne Şefika Gültekin hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek, anne Gültekin hakkında kamu davası açıldı.

Pınar Gültekin'in acılı annesi için 4 yıl hapis istendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Tutuklanan Mertcan Avcı, daha sonra yapılan itiraz üzerine adli kontrol tedbiri konularak tahliye edildi.

fdf

ACILI ANNEDEN DURUŞMADA HAKARET

Türkiye'de gündem olan vahşi cinayetle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 14 Şubat’ta görülen davanın 10’uncu duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemal Metin Avcı’ya, acılı anne Şefika Gültekin, "Seni öldüreceğim, öldüreceğim köpek. Sen niye orada konuşuyorsun köpek’ diyerek hakarette bulunup, tehdit etti. Bu ifadeler duruşma tutanağında da yer aldı.

sds

İDDİANAME HAZIRLANDI

Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin'in söylediği bu sözler üzerine hakkında iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Sevcan Erciyas tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekin’in eyleminin duruşma tutanağı ile doğrulandığı, olayın duruşma salonunda gerçekleştiği, Cemal Metin Avcı’nın şüpheliden şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

asa

4 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, anne Gültekin’in alınan ifadesinde, Pınar’ı öldürmesinin psikolojik etkileri nedeniyle söylediklerini hatırlamadığını ifade ettiği bilgisi yer aldı. Ancak; taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte olduğuna dikkat çekilen iddianamede Şefika Gültekin'in 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilerek, duruşmanın 10 Ekim tarihinde görülmesine karar verildi.

AV. EPÖZDEMİR: MANİDAR VE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayı veremeyen yargının acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması, manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybettiSürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti
Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyorHer 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor
"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
Pınar Gültekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor

SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor

'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

İlginizi Çekebilir

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Bekleyerek binlerce dolar kazanıyordu! Şimdi kendi şirketi var

Bekleyerek binlerce dolar kazanıyordu! Şimdi kendi şirketi var

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

Egzamadan kabızlığa çözemeyeceği sorun yok: Gördüğünüz an toplayın

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.