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Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Süleyman Girgin'i şikayet edeceğim

05.01.2021 19:11 | Son Güncelleme:
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Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Süleyman Girgin'i şikayet edeceğim

Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li vekil Süleyman Girgin'in kendisinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Söylediklerimin arkasındayım. Beni arayıp davadan vazgeç diyen Süleyman Girgin'di, onu şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Sıddık Gültekin'in CNN TÜRK'e yaptığı açıklamaları canlı yayında Fulya Öztürk aktardı.

Sıddık Gültekin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"BU NASIL BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR?"

Ben kızımın davasıyla ve acımla uğraşıyorum, onlar beni başka bir yere çekmeye çalışıyorlar. Dün CHP kadın kolları genel başkanı ve CHP'liler davaya gelip destek veriyor, adliye önünde basına destek açıklaması yapıyor. Bugün Süleyman Girgin isimli milletvekili beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Benim söylediklerimin tamamı doğrudur, bir çok şahidim de var. Olaydan sonra beni bizatihi Sayın Kılıçdaroğlu aradı, taziye dileklerini iletti, Allah kendisinden razı olsun, yine CHP'li milletvekililleri ve partili aradı, taziye dileklerini iletti, ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum.

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"SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMI DOĞRUDUR"

Niçin Süleyman Girgin’e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin’i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah’a havale ediyorum. Artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum.

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