Pınar Gültekin'in babasından dikkat çeken iddia! 'Annesi ve babası da işin içinde'

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın da tutuklanması üzerine çarpıcı iddialarda bulundu.

Adalete güvendiğini söyleyen Baba Sadık Gültekin, "Biz başta da iddialarımızı dile getirmiştik ve maalesef iddialarımızda yanılmadık. Maalesef dün caninin kardeşi yakalandı. Kardeşi de işin içindeymiş. Biz yabancıları beklerken, maalesef ailesi buna yardım etmiş. Ben babasının da bunlara akıl verdiğini, annesinin de işin içinde olduğunu düşünüyorum. Ben buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum. Gerçekten ben sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim. Nereye giderse gitsin ben adalete güveniyorum buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum. Bu gerçekten bir cinayet değil bir vahşettir. Bir daha olmaması için Sayın savcılarıma buradan sesleniyorum; işi iyi irdelesinler mutlaka işin içerisinden başkalarının da çıkacağına inanıyorum ve bunlara akıl verdiklerine inanıyorum. Bu aklı da cinayetin varoluş şekli, mutlaka ve mutlaka bunun avukatın da parmağının da olduğuna inanıyorum" dedi.