Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! 'Kızımın yanında en son görülen kişi...'

Pınar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, baba Sıddık Gültekin, kızının yanında en son görülen kişinin Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde içkili mekan işleten Nazlı B. olduğunu ileri sürdü. Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla savcılıktan Nazlı B.'nin ifadesinin alınmasını talep eden baba Gültekin, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı , Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile AVM'deki restoranda Pınar ile görülen kişi Ceren T. değil. Bu, görüntülerden de anlaşılıyor. Ceren T.'nin ifadesi ile kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar yemek yerken yanına Nazlı B. geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor. Bu görüntülerden sonra kızımdan haber alınamıyor. Bu işin peşini bırakmayağım. Ceren T.'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesinin alınması için avukatımız aracılığıyla talebimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik."

Sıddık Gültekin, Nazlı B.'nin ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından arandığını öne sürdü.

DHA

