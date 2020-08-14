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Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! 'Kızımın yanında en son görülen kişi...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Muğla'da, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) babası Sıddık Gültekin, kızının en son görüştüğü kişinin içkili mekan işletmecisi Nazlı B. olduğunu ileri sürdü. Baba Gültekin, Nazlı B.'nin ifadesi alınması için avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia! 'Kızımın yanında en son görülen kişi...'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"KIZIMI EN SON GÖREN KİŞİ NAZLI B."

Pınar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, baba Sıddık Gültekin, kızının yanında en son görülen kişinin Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde içkili mekan işleten Nazlı B. olduğunu ileri sürdü. Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla savcılıktan Nazlı B.'nin ifadesinin alınmasını talep eden baba Gültekin, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile AVM'deki restoranda Pınar ile görülen kişi Ceren T. değil. Bu, görüntülerden de anlaşılıyor. Ceren T.'nin ifadesi ile kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar yemek yerken yanına Nazlı B. geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor. Bu görüntülerden sonra kızımdan haber alınamıyor. Bu işin peşini bırakmayağım. Ceren T.'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesinin alınması için avukatımız aracılığıyla talebimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik."

Sıddık Gültekin, Nazlı B.'nin ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından arandığını öne sürdü.

DHA

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