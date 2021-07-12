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Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığı iddialarına cevap verdi: Kontrol etmiştim

12.07.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Pınar Gültekin’i öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılanmasına Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 5’inci duruşma ile devam edildi. Duruşmada Pınar Gültekin’in ölmeden yakıldığına yönelik iddialara cevap veren sanık Cemal Metin Avcı, “İlk yardım belgem var. Pınar’ın öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım” dedi.

Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığı iddialarına cevap verdi: Kontrol etmiştim

Duruşmaya Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin, Babası Sıddık Gültekin katılırken, sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS kanalıyla duruşmaya bağlandı.

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Pınar Gültekin’in yaşarken yakıldığı iddialarının ardından mahkemeye gönderilen adli tıp raporunda Gültekin’in ölüm zamanının belirlenemediği belirtilirken, avukat Rezan Epözdemir’in ABD’ye yazılan müzekkereden vazgeçilmesi talebi reddedildi.

"DAVA İLERLEYEMİYOR"

Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, “Dava ilerleyemiyor. Tüm taleplerimiz ve çabalarımız sürüncemede kalıyor. Yargılamanın başından bu yana haksız tahrik savunması var. Cemal Metin Avcı Pınar’ı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi. ’Bana bıçak çekti o yüzden öldürdüm’ dedi. Olay yerinde bıçak yok. Pınar’ın bıçak çekmediği belli. Biz neden ABD’den telefon kayıtlarını istiyoruz. Kız katledildi ama haketmişti mi demek istiyorsunuz. Bu yargılamada mahkemenin 2 yıl öncesine kadar telefondaki belgeleri istemesini anlayamıyoruz. Maktulenin özel hayatını mı yargılıyoruz?" dedi.

"BU CİNAYET TEK BAŞINA İŞLENEMEZ"

Epözdemir, “Bu cinayet tek başına işlenemez. Cemal’in ailesi ve ortağı bağ evine gidiyor. Ayten ve Selim Avcı maktule orada mı bakmaya gittik diyorlar. Ortakları ise tadilat için gittiğini söylüyor. Sigara izmaritleri ve DNA örnekleri ile orada oldukları ortaya çıktı. Suç delillerini gizleme ve değiştirme amacıyla o eve gitmişler dedik. Kanun yararına bozma talebimiz kabul edildi, Fakat biz mahkeme heyetinin bağımsız ve tarafsız olduğunuzu düşünmüyoruz. Siz adil değilsiniz, adil de görünmüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

PINAR'IN BABASI AVCI'NIN AVUKATININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Cemal Metin Avcı’nın avukatının konuştuğu sırada Pınar Gültekin’in babası ayağa kalkarak, “Kız babası dünyayı yakar. Sen neyi savunuyorsun” diyerek bağırmaya başladı, avukatın üzerine doğru yürüdü ve duruşma salonundan çıkarıldı.
Cemal Metin Avcı’nın avukatı ise “Biz burada savunma yaparken maktulenin ölümü hakettiğini söylemiyoruz. Herkesin savunma hakkı var. Biz tahrik gibi konuların arkasına saklanmıyoruz. Amerika’dan gelecek belgeler önemli” dedi.

Avcı’nın avukatı, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen rapora karşı çıktı.

"ÖLDÜĞÜNÜ KONTROL ETMİŞTİM"

Sanık Cemal Metin Avcı ise “Son gelen adli tıp raporuna katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Olayın en başından itibaren detaylı bir şekilde anlattım. Bunu tek başıma yaptım. Keşifte varili taşıdığımı gördünüz. Olmamış şeyleri olmuş gibi anlatmasınlar. Kameralarda görülen araçlar da aileme ait araçlar değil" ifadelerini kullandı.

Duruşma 27 Eylül tarihine ertelendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Pınar Gültekin Muğla
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