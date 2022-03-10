Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme! 'Olağan bir durum değil"

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 yılında vahşice öldürülmüştü. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında düzenlenen iddianamenin, yeterli delil toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle iadesine karar verildi. Kararla ilgili olarak Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, savcılık ve mahkeme arasında farklı iki görüş olduğunu belirterek, "Yerleşik yargı uygulamalarında, bu çok olağan bir durum değil." dedi.

PINAR GÜLTEKİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.

Avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi. Savcılık tarafından hazırlanan yeni iddianamede şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirilerek ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme, ilerleyen süreçte, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Şüphelilerin tamamı savunmalarında, suçlamaları reddetti.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Davanın 24 Ocak günü görülen 9'uncu duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması' suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçundan cezalandırılmasını istedi.

MERTCAN AVCI TUTUKLANDI

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, adli kontrol şartıyla daha önce serbest bırakılan Mertcan Avcı'nın tutuklanması amacıyla bir kez daha savcılığa başvurdu. Mertcan Avcı, geçen 21 Şubat'ta avukatıyla Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadenin ardından 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna iştirakten tutuklandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün tarafından hazırlanan iddianamede, Mertcan Avcı'nın, Gültekin'in bulunduğu varildeki yangını önleyecek, sonlandıracak ve ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığına yer verilerek, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 'suça doğrudan etki edebilecek nitelikteki delillerin toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle' iadesine karar verdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, iade kararına itiraz etti. Düzgün, itirazında Mertcan Avcı hakkında yürütülen soruşturmada, mevcut verilerle toplanabilecek tüm delillerin toplandığını, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğini anlattı.

REZAN EPÖZDEMİR: ÇOK OLAĞAN BİR DURUM DEĞİL

Adli süreç ile ilgili yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, savcılık ve mahkeme arasında farklı iki görüş olduğunu belirterek, bu görüş ayrılığının yerleşik yargı uygulamalarında, olağan bir durum olmadığını ifade etti. Avukat Epözdemir, şöyle konuştu:

"Savcı, iddianamenin iadesine itiraz etti. Bu düğümü çözecek mahkeme 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Savcılık ve mahkeme arasında farklı iki görüş var. Yerleşik yargı uygulamalarında, bu çok olağan bir durum değil. Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği, başkaca faillerin olduğuna ilişkin tahkikat talepleri sonucunda deliller toplanmıştı. Mertcan Avcı’nın da tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirak suçundan cezalandırılması için geçen duruşma öncesi yeni bir şikayet yaptık. Savcılıkta soruşturmaya başladı. Soruşturma kapsamında Mertcan Avcı gözaltına alındı ve kuvvetli suç şüphesi ile tutukladı. Karara sanık avukatı itiraz etti. Yapılan itiraz reddedildi. Savcılığı hazırladığı iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi bu durumu değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı ya kabul edecek ya da reddedecek. Eğer kabul ederse iddianame kabul edilmiş olacak. Reddederse iddianamedeki eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek."

Kaynak: DHA

