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  4. Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? Pınar Gültekin nereli? Vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrenci Pınar Gültekin hayatı!

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? Pınar Gültekin nereli? Vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrenci Pınar Gültekin hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 15:50 | Son Güncelleme

Son 1 haftadır sosyal medya “Pınar Gültekin” ismiyle çalkalanıyor. Muğla’nın Ula ilçesinde 16 Temmuz günü kaybolan Pınar Gültekin’in bulunması için sosyal medya platformlarından binlerce paylaşım yapıldı. Kaybolan üniversite öğrencisine dair acı haber ise Türkiye’nin yüreğini dağladı. Eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın cansız bedenin bir çöp varilinde bulunması adeta bir infiale neden oldu.

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? Pınar Gültekin nereli? Vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrenci Pınar Gültekin hayatı!

Pınar Gültekin’in vahşice işlenen bir cinayete kurban gitmesinden sonra genç kızın hayatı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Ölümü ile tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğan genç kıza dair Pınar Gültekin kimdir, Pınar Gültekin olayı nedir?” ve “Pınar Gültekin’in katili kim, Pınar Gültekin nasıl öldürüldü?” soruları sorulmaya başlandı.

Pınar Gültekin Ne Oldu?

pınar gültekin

Pınar Gültekin’in ortaya çıkan iddialar ile 16 Temmuz günü Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktığı söylendi. Evinden ayrıldığı günden itibaren İstanbul’da yaşayan ablası Sibel Gültekin’in telefonlarına cevap vermemesi ise aileyi endişeye sevk etti. Panikleyen anne ve abla Pınar’ın evine geldi ve orada olmadığını fark edince hemen kayıp ihbarı vermek için jandarma karakolunun yolunu tuttu. Emniyet güçleri tarafından arama çalışmalarına destek olmak isteyen aile Pınar Gültekin’in fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya platformlarında bir anda yayılan kayıp çağrısının ardından herkes Pınar’dan güzel bir haber almak için dua etmeye başladı. 5. günün sonunda ise ne yazık ki Pınar Gültekin’den acı haber geldi. Eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürerek ormanlık alana bırakılan Pınar Gültekin’in cansız bedeninde ulaşıldı. Araştırmanın ardından gözaltına alınan Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesi ise kan dondurucuydu. Acı aileye destek olmak isteyenler “Pınar Gültekin İçin Adalet” etiketiyle gönderi yayınlamaya başladı.

Cemal Metin Avcı’nın İlk İfadesindeki Detaylar

cemal metin avcı

Jandarmadaki sorgusunun ardından suçunu itiraf eden Cemal Metin Avcı’nın kullandığı cümleler Türkiye’nin tüylerini diken diken etti. Bar işletmecisi olan Avcı ifadesinde Pınar Gültekin’i suçlayıcı cümlelere yer verdi. Evli ve bir çocuk babası olan Cemal Metin Avcı ifadesinde; “ Pınar ile ilişkimiz vardı. İlişkimi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden para istiyordu. Konuşmak için çağırdım. Aramızda kıskançlık krizi çıktı bir anlık öfke öldürdüm” dedi.

Kıskançlık nedeniyle başlayan tartışmada Cemal Metin Avcı genç kızı dövdüğünü ve bayıldığında ise boğazını sıkarak öldürdüğünü belirtti. Cesedi yakmak için hamle yaptığını söyleyen Avcı, sonrasında cansız bedeni bir çöp varile koyduğunu ve üzerine beton döktüğünü anlattı. Menteşe Ormanlık Alanında bulunan cesedin ardından olaya ilişkin gözaltı sayısı yükseldi.

Pınar Gültekin Kimdir?

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1993 yılında doğan Pınar Gültekin üniversite eğitimi almak için Muğla’ya taşındı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat öğrenci olan Pınar Gültekin henüz 27 yaşındaydı. Son sınıf öğrencisi olan Pınar Gültekin birçok kez ayrılmak istediği ve şiddet gördüğü eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice işlenmiş bir cinayete kurban gitti. Pınar Gültekin’in sınıf arkadaşlarının ifadelerinde Cemal Metin Avcı’nın genç kızın peşini bir an olsun bırakmadığı ve onu devamlı olarak kıskançlık krizleriyle bunalttığı bilgisi yer alıyor. Aynı arkadaşlarının ifadelerine göre; Pınar okulu bitirdikten sonra iyi bir kişi ile beraber olmak ve evlenmek istiyordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin Davasını Yakından Takip Edecek

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Türkiye’de kadına şiddet olaylarının her geçen gün artmasından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Pınar Gültekin olayına dair açıklama yaptı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından duyuru yapan Selçuk; “Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı, bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız” dedi.

Pınar Gültekin'in Üniversitesinden Duygusal Mesaj

muğla sıtkı koçman

Pınar Gültekin'in eğitim aldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'de yaşanılan olaylara duyarsız kalamadı. Pınar'ın acı kaybından derin üzüntü duyan üniversite kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mesajında "Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini. Mekanı cennet olsun. Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun" ifadelerini kullandı.

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