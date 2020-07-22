Pınar Gültekin Twitter'da aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice katledildiğinin ortaya çıkmasının ardından, cenazeyi almak için bekleyen acılı ailesi gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin, kız kardeşinin erkek arkadışının evli olduğunu öğrenince hemen ayrılmak istediği için öldürüldüğünü açıklamıştı.

Pınar Gültekin'in Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda, ağabeyi Vedat Gültekin'i doğrular nitelikteydi. Aldatan erkekler ve kadınlar için yorum yaptığı paylaşımda Gültekin şu ifadeleri kullanmış; " Kocasını veya karısını aldatan kişi tam bir şerefsizdir. Açık ve net."

İşte Pınar Gültekin'in o paylaşımı;

"Kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor"

Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin röportajında şunları söylemişti;

"Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darbederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu’nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır."

