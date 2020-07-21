Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu

16 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin‘in Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Gültekin'in ailesi kendisine telefonla ulaşamayınca Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunmuş, Pınar Gültekin'i bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü. Bu kişinin ifadesinde Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf ettiği ileri sürüldü.

Sosyal medyada tepki

Sosyal medyada #pinargultekin, #KadınCinayetleriPolitiktir ve #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketleriyle Pınar Gültekin’in ölüm haberiyle ilgili çok sayıda paylaşım ve kadınların korunmasına yönelik paylaşımlar yapıldı.

DW / SSB, HT

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