Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf eden 32 yaşındaki bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tutuklandı. Avcı'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldığı ve "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan tutuklandığı" bildirildi.

Muğla’da 5 gün önce ortadan kaybolan Pınar Gültekin’in cesedi, dün sabaha karşı ormanlık alanda bir varilin içerisinde yakılmış ve üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlısı Avcı'nın akaryakıt istasyonundaki görüntüleri ortaya çıkmış, görüntülerde Avcı'nın, iki pet şişeyi benzinle doldurtarak akaryakıt istasyonundan ayrıldığı anlar yer almıştı.

Avcı'nın, Gültekin'in eski erkek arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Zanlının jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, Gültekin'i aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği ifade ediliyor.

Pınar Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi.

Gültekin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından sivil toplum örgütleri ve kadın hakları kuruluşları dün Türkiye'nin çeşitli kentlerinde geniş katılımlı gösteriler düzenleyerek kadın cinayetlerini protesto etmişti.

DW,DHA/BK,HT

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