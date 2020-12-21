HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pınar Gültekin’in katil zanlısına ‘keşif’

Pınar Gültekin’in katil zanlısına ‘keşif’

21.12.2020 11:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya cinayetin işlendiği Karabağlar Yaylası’ndaki bağ evinde 22 Aralık’ta keşif yaptırılacak.Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından verilen ara kararda, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilmesi istenirken, olay yeri inceleme uzmanı, bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verilmişti.

Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya cinayetin işlendiği Karabağlar Yaylası’ndaki bağ evinde 22 Aralık’ta keşif yaptırılacak.
Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından verilen ara kararda, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilmesi istenirken, olay yeri inceleme uzmanı, bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verilmişti. Olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikle palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılırken, taraflar ve sanıklar da keşif mahallinde hazır bulunacak.
Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Delilleri karartma’ suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı ise 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.

Anne, baba ve iş ortağı için de yargılama yolu açıldı
Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, cinayete ilişkin başkaca faillerin olabileceğine yönelik anne, baba ve iş ortağı ile ilgili başvurusu Muğla 2’nci Sulh Ceza Hakimliği başvuruyu reddetti. Bu defa Adalet Bakanlığı’na ‘Kanun yararına bozma’ başvurusu yapan Epözdemir’in başvurusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi ve anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılamasının önü açıldı.

OLAY
16 Temmuz tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için, 19 Temmuz tarihinde aile tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve polis tarafından oluşturulan sivil özel ekip yaptığı araştırmada, Pınar Gültekin’in 16 Temmuz tarihinde Menteşe’deki bir alışveriş merkezinden çıkış anına ait güvenlik kamera kayıtlarını tespit etti. Pınar Gültekin’in yakın çevresi ile yapılan sorgulamalarda Cemal Metin Avcı ile duygusal bağı olduğu belirlendi. Cemal Metin Avcı kolluk kuvvetlerinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti.

Önce öldürdü, sonra yaktı
Cemal Metin Avcı jandarmadaki sorgusunda Pınar Gültekin ile Menteşe Karabağlar Yaylasındaki depo olarak kullanılan bağ evinde önce tartıştıklarını, ardından vurması ile bayıldığını itiraf etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin bayıldıktan sonra onu boğarak öldürdü, cesedi yok etmek için bağ evindeki bir varili kullandı. Benzinciye gelerek pet şişe içinde aldığı benzin ile varil içinde önce cesedi yaktı, ardından üzerine araç içinde beton dökerek varili Menteşe Akkaya Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alana attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Antalya'da vahşet! Çok sayıda hayvan zehirlenerek öldürüldüAntalya'da vahşet! Çok sayıda hayvan zehirlenerek öldürüldü
89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

5 bilim insanı araştırdı! Çocuklar ve kadınlar koronavirüsü neden daha hafif atlatıyor?

Çocuklar ve kadınlar koronavirüsü neden daha hafif atlatıyor?

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Koronavirüsle mücadelede yeni bir etken madde bulundu: Dünyadakilerden daha etkili

Koronavirüsle mücadelede yeni bir etken madde bulundu: Dünyadakilerden daha etkili

İSKİ su kesintisi 21 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir? HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı

İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?

Gaziantep'teki hastanedeki patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Hastanedeki patlamada can kaybı yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.