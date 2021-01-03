HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı

Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı

03.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında Türkiye’yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti.

Temmuz ayında Türkiye’yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin raporunda Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 26 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği raporda, “16 Temmuz 2020 tarihinde işlendiği iddia olunan ‘Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçuna karşı işlediği hukuki anlam ve sonuçlarını açıklayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Ceza sorumluluğu tamdır” denildi.

“Yaşarken de yakılmış olabilir”
Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafından Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde 16 Temmuz tarihinde önce boğulduğu, ardından cesedin varile konulduğu, daha sonra yakılarak üzerine beton döküldüğü katil zanlısının ifadesinde yer almıştı. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’ndan Pınar Gültekin’in ölüm zamanı ve yaşarken mi yakıldığı ile ilgili mütalaa talep edildi. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaa yazısında, “Kişinin ölümünün boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği, mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamadığı, cesedin ileri derecede yanmış olması ve yumuşak dokuların büyük oranda bulunmaması nedeniyle mevcut verilerle ölüm zamanının bilenemediği ile mütalaa olunur” denildi.
İkinci duruşma 4 Ocak’ta
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin ikinci duruşma 4 Ocak’ta yapılacak. Saat 13.30’da başlayacak duruşma öncesi Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir saat 12.30’da Muğla Adliyesi önünde açıklama yapması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildiŞinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı

Yılbaşı gecesi film sahnelerini aratmayan lüks cip hırsızlığı

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 800 bin kişi yararlandı

Kimlik ve ehliyette yeni dönem! 800 bin kişi başvurdu

Apartman garajında yaşamını yitiren 3 gençten Burak Karakoç toprağa verildi

Burak Karakoç toprağa verildi

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması! Cenaze yakınlarından para istemiş

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması!

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Şinasi'nin mezarı nerede? 150 yıl sonra tespit edildi, Ayaspaşa Palas binasının altında kalmış

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki

Peribacalarında tepki çeken görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.